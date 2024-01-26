26 января в Поморье возможен гололёд на дорогах

По информации Северного УГМС, сегодня в регионе будет стоять облачная с прояснениями погодаПо информации Северного УГМС, сегодня в регионе будет стоять облачная с прояснениями погодаСиноптики обещают ветер западных направлений со скоростью от трёх до семи метров в секунду, местами пройдет снег.