26 января в Поморье возможен гололёд на дорогах

По информации Северного УГМС, сегодня в регионе будет стоять облачная с прояснениями погодаПо информации Северного УГМС, сегодня в регионе будет стоять облачная с прояснениями погодаСиноптики обещают ветер западных направлений со скоростью от трёх до семи метров в секунду, местами пройдет снег.
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