Офицер ВСУ оценил возможность остановить продвижение в районе Купянска

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе Купянска Харьковской области не остановить. Об этом заявил бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA.
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