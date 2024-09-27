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Офицер ВСУ оценил возможность остановить продвижение в районе Купянска

Офицер ВСУ оценил возможность остановить продвижение в районе Купянска

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе Купянска Харьковской области не остановить. Об этом заявил бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA.

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