От грамотного управления боем зависит успех на линии боевого соприкосновения

Курское направление продолжает оставаться одним из самых важных и ключевых участков фронта. На минувшей неделе после попыток противника прорваться в сторону Суджанского плацдарма, развернулись ожесточённые бои за Черкасскую Конопельку и Свердликово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии