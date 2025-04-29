Досрочное погашение кредитов (ч.2)

Обычно при создании заявки вы можете выбрать один из двух вариантов погашения: 1) Сократить срок кредита В этом случае сумма платежа останется прежней, но поскольку сумма, которую необходимо будет вернуть в конечном итоге, будет меньше, если мы погасим часть кредита досрочно, это означает, что срок будет короче.