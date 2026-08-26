Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Дніпровські газовики продовжують підготовку газорозподільної системи до опалювального сезону!

Дніпровські газовики продовжують підготовку газорозподільної системи до опалювального сезону!

Як відомо, газові мережі бувають надземними та підземними. На підземних газопроводах, як і на будь-яких інших, також є засувки.

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