Европейские инвесторы позитивно оценили уход от рецессии экономики Германии

Выход ВВП Германии стал главной интригой понедельника на фондовом рынке Европы. Аналитики ожидали падения показателя на 0,3% в III-м квартала, с учетом нулевого закрытия ВВП Германии за II-й квартал данные можно было считать признаком рецессии сильнейшей экономики Европы.
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