«Балтийский дом» и Эрмитаж покажут спектакль «Живые картины блокады» о жизни сотрудников музея в осажденном городе

Постановка создана на основе воспоминаний, писем и дневников тех, кто каждый день сохранял экспонаты, перевозил коллекцию в Свердловск, заботился о детях в эрмитажном интернате, выезжал к раненым и читал лекции об искусстве.
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