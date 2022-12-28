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Как Дед Мороз и Снегурочка грабили советские квартиры

Как Дед Мороз и Снегурочка грабили советские квартиры

Где лучше всего спрятать лист? В лесу. А Деда Мороза? На новогодних улицах. Но если лист – это просто лист, то под личиной доброго дедули может скрываться кто угодно.

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