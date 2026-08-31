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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Скрытая камера в потолке, многолетняя охота, погоня в тоннеле: что папарацци сделали с принцессой

Скрытая камера в потолке, многолетняя охота, погоня в тоннеле: что папарацци сделали с принцессой

С 17 сентября 1980 года, когда фотограф газеты The Sun нашёл Диану у лондонского детского сада, и до ночи 31 августа 1997 года, когда её Mercedes влетел в бетонную опору парижского тоннеля, — между этими двумя датами 17 лет охоты.

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