Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли до семи раз

Новая экранизация «Мастера и Маргариты» привела к росту спроса на роман. В объединенной розничной книжной сети «Читай-город — Буквоед» продажи книги увеличились в 4,9 раза с 25 января по 4 февраля (первая неделя после премьеры), пишут «Ведомости».