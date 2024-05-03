Почему текут резьбовые соединения на фум-ленте

Silver Kont

Изучите вопрос досконально, попрактикуйтесь, а потом пишите статьи... Ленту с натяжкой наматывают от конца резьбы с перекрытием предыдущей намотки на треть, доходят до начала резьбы и мотают с перекрытием на треть предыдущей намотки к концу резьбы, тогда не будет проблем.... А брать ленту шире длины резьбы смысла нет, лучше возьмите нить типа "унилок".... Для холодной и горячей воды лён и сантехпаста - лучшее средство, и мудрить не надо, и обратную корректировку градусов на 30 сделать без проблем...