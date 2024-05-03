Если коротко: потому что собрали (или как говорят сантехники — «упаковали») такое соединение неправильно.
Почему текут резьбовые соединения на фум-ленте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Igor
Тот,кто в школе хорошо учился,фум-ленту на трубы не мотает,умник.
Ответить
4 час.
Silver Kont
Изучите вопрос досконально, попрактикуйтесь, а потом пишите статьи... Ленту с натяжкой наматывают от конца резьбы с перекрытием предыдущей намотки на треть, доходят до начала резьбы и мотают с перекрытием на треть предыдущей намотки к концу резьбы, тогда не будет проблем.... А брать ленту шире длины резьбы смысла нет, лучше возьмите нить типа "унилок".... Для холодной и горячей воды лён и сантехпаста - лучшее средство, и мудрить не надо, и обратную корректировку градусов на 30 сделать без проблем...
Ответить
4 час.
Igor
Мотать надо конусом.Плюс уплотнить пальцами ,проворачивая.Да и не к каждой резьбе подойдёт фум-лента.Так же как и лён с пастой не на каждое изделие - можно переборщить, и со временем всё это дело может дать трещину.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии