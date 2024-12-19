Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent Hill После впечатл...

Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent HillПосле впечатляющего успеха ремейка Silent Hill 2 всё внимание теперь приковано к разработчикам Bloober Team и их планам на будущее, и совсем скоро выйдет следующий большой проект студии.
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