Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent Hill После впечатл...

Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent HillПосле впечатляющего успеха ремейка Silent Hill 2 всё внимание теперь приковано к разработчикам Bloober Team и их планам на будущее, и совсем скоро выйдет следующий большой проект студии.