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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent Hill После впечатл...

Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent Hill После впечатл...

Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent HillПосле впечатляющего успеха ремейка Silent Hill 2 всё внимание теперь приковано к разработчикам Bloober Team и их планам на будущее, и совсем скоро выйдет следующий большой проект студии.

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