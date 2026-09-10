The Telegraph: британский спецназ SAS готовит россиян для войны на Украине

Ветераны специального подразделения вооружённых сил Британии SAS обучают россиян ведению боевых действий на Украине.
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