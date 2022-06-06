Межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт – 2022» завершилась на Сахалине

Межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт – 2022» завершилась на Сахалине

Всего в поисковых работах приняло участие более 70 молодых людей из разных регионов России. .

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