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Петербургский дневник

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В России появилось новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»

В России появилось новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Его будут присваивать, в частности, за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов Президент России Владимир Путин установил новое почётное звание - «Заслуженный работник избирательной системы РФ».

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