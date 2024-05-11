В России появилось новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Его будут присваивать, в частности, за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов Президент России Владимир Путин установил новое почётное звание - «Заслуженный работник избирательной системы РФ».
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