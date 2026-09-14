Прокуратура засудила батутный центр в ХМАО на 1,5 миллиона рублей за травму ребенку

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура подала иск в суд и добилась компенсации в полтора миллиона рублей пятилетнему ребенку, который получил травму в батутном центре.
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