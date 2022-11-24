В прокуратуре Краснодарского края рассказали о преступности среди мигрантов

В прокуратуре Краснодарского края рассказали о преступности среди мигрантовВ прокуратуре края на координационном совещании с участием силовиков обсудили меры по предупреждению правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами.
В прокуратуре Краснодарского края рассказали о преступности среди мигрантовВ прокуратуре края на координационном совещании с участием силовиков обсудили меры по предупреждению правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами.
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