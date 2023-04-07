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Премьер России Мишустин пообещал рассмотреть предложение об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими

Премьер России Мишустин пообещал рассмотреть предложение об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими

Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть инициативу фракции "Новые люди" об упрощенном получении гражданства Российской Федерации этническими русскими.

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