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Царьград

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Прокуратура Якутии расследует инцидент с падением девушки из аттракциона

Прокуратура Якутии расследует инцидент с падением девушки из аттракциона

16-летняя девушка пострадала в парке Якутска, выпав 22 августа из аттракциона "Зиг-Заг" из-за незакреплённого устройства безопасности.

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