Искусственный интеллект покинул Землю и вскоре прибудет на Луну. Первыми носителем ИИ на Луне станет ровер Rashid

Без лишнего шума искусственный интеллект впервые покинул Землю. Если точнее, околоземную орбиту. Как стало известно, запущенный ещё в декабре луноход Rashid, разработанный в ОАЭ, кроме прочего, доставит на Луну систему искусственного интеллекта.