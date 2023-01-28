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Искусственный интеллект покинул Землю и вскоре прибудет на Луну. Первыми носителем ИИ на Луне станет ровер Rashid

Искусственный интеллект покинул Землю и вскоре прибудет на Луну. Первыми носителем ИИ на Луне станет ровер Rashid

Без лишнего шума искусственный интеллект впервые покинул Землю. Если точнее, околоземную орбиту. Как стало известно, запущенный ещё в декабре луноход Rashid, разработанный в ОАЭ, кроме прочего, доставит на Луну систему искусственного интеллекта.

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