Трамп анонсировал "Золотой Купол": США и Канада создают новую ПРО

Дональд Трамп представил проект ПРО "Золотой купол"; Великобритания планирует санкции против израильских министров на фоне напряжённости в Газе; аэропорты Ярославля, Костромы и Калуги временно закрыты; США и Израиль обсуждают удар по иранским ядерным объектам.