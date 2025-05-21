Трамп анонсировал "Золотой Купол": США и Канада создают новую ПРО

Дональд Трамп представил проект ПРО "Золотой купол"; Великобритания планирует санкции против израильских министров на фоне напряжённости в Газе; аэропорты Ярославля, Костромы и Калуги временно закрыты; США и Израиль обсуждают удар по иранским ядерным объектам.
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