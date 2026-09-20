В Крыму стартовал заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы

В Крыму стартовал третий, заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. На территории Республики Крым открыты и ждут избирателей 1098 участков, образованных в общем порядке, а также 30 – в местах временного пребывания избирателей (в учреждениях здравоохранения и 1 в СИЗО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный суд пос...
- Внезапно выбежал ...
- ДВ В Евпатории пойма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым