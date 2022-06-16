«Челси» отказался отдать Лукаку в аренду «Интеру» за 5 млн евро

«Интер» сделал стартовое предложение «Челси» об аренде форварда Ромелу Лукаку. Миланский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Бельгии 5 млн евро, но лондонцы ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.
«Интер» сделал стартовое предложение «Челси» об аренде форварда Ромелу Лукаку. Миланский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Бельгии 5 млн евро, но лондонцы ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.
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