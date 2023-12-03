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Врач назвал главные причины возникновения панкреатита

Врач назвал главные причины возникновения панкреатита

Global Look Press/Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com Чрезмерное употребление алкоголя, а также плохая работа желчевыводящей системы представляют собой две причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной железой.

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