Врач назвал главные причины возникновения панкреатита

Global Look Press/Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com Чрезмерное употребление алкоголя, а также плохая работа желчевыводящей системы представляют собой две причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной железой.
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