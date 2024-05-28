Отсрочки от весеннего призыва получили около 600 смолян

Еще 247 признаны освободившимися от службы В ходе еженедельной городской планерки, которая прошла в понедельник, 27 мая, представитель военного комиссариата озвучил итоги последних семи дней работы ведомства.
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