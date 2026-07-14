Иранская сторона сообщает, что китайские грузовые поезда якобы вернулись в Иран после того, как был отремонтирован ключевой мост, повреждённый США.
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Иранская сторона сообщает, что китайские грузовые поезда якобы вернулись в Иран после того, как был отремонтирован ключевой мост, повреждённый США.
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