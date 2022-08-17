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В Удмуртии полицейские вручили паспорта гражданина Российской Федерации пенсионерам, прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР

В Удмуртии полицейские вручили паспорта гражданина Российской Федерации пенсионерам, прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР

В Удмуртской Республике на базе пансионата для пожилых людей «Лесной хутор» состоялось вручение паспортов гражданам пенсионного возраста, прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР.

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