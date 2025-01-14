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Прощание с народной артисткой Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова

Прощание с народной артисткой Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова

В МХТ имени Чехова открылась церемония прощания с выдающейся актрисой Евгенией Добровольской, скончавшейся на 61-м году жизни.

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