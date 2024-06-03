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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янник Синнер: «В первом сете Муте играл намного лучше меня, поэтому пришлось немного перестроиться»

Янник Синнер: «В первом сете Муте играл намного лучше меня, поэтому пришлось немного перестроиться»

Он победил француза в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 6:2, 6:1. «Было очень тяжело. В первом сете он играл очень, очень хорошо.

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