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Актер Влад Прохоров ждет ребенка: жена старше на 20 лет и при этом — его агент

Актер Влад Прохоров ждет ребенка: жена старше на 20 лет и при этом — его агент

Влад Прохоров впервые станет папой. 28-летний актер, известный по «Универ. Молодые», «Гудовым» и роли Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх!», рассказал об этом в новом интервью.

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