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Продажи легковых автомобилей в РФ показывают падение четвертый месяц подряд

Продажи легковых автомобилей в РФ показывают падение четвертый месяц подряд

Спрос в октябре сократился на 18%. Исключение — электрокары, этот сегмент в России заметно вырос. Почему так происходит и когда стоит ждать восстановления авторынка?Российский авторынок падает четвертый месяц подряд из-за проблем с поставками.

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