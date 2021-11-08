Продажи легковых автомобилей в РФ показывают падение четвертый месяц подряд

Спрос в октябре сократился на 18%. Исключение — электрокары, этот сегмент в России заметно вырос. Почему так происходит и когда стоит ждать восстановления авторынка?Российский авторынок падает четвертый месяц подряд из-за проблем с поставками.
Спрос в октябре сократился на 18%. Исключение — электрокары, этот сегмент в России заметно вырос. Почему так происходит и когда стоит ждать восстановления авторынка?Российский авторынок падает четвертый месяц подряд из-за проблем с поставками.
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