Травматолог-ортопед Игнатов рассказал, чем опасен хронический недосып

О хроническом недосыпе могут свидетельствовать такие симптомы, как тяга к сладкому или кофе, постоянный голод, лишние килограмма, отсутствие концентрации, перепады настроения, раздражительность и проблемы в интимной жизни.
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