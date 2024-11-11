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"Страна.ua": Помпео не смог стать агентом Украины в администрации Трампа

"Страна.ua": Помпео не смог стать агентом Украины в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп разрушил надежды Украины на присутствие лоббиста интересов Киева в американском правительстве, так как он решил не брать в свою команду бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

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