В Германии не хотят приглашать РФ на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха

Из-за напряжённой геополитической ситуации Федеральное министерство иностранных дел Германии посоветовало местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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