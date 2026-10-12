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Адвокат Крикун спустя 29 лет получил срок за четыре выстрела

Адвокат Крикун спустя 29 лет получил срок за четыре выстрела

"112" В Санкт-Петербурге суд назначил 12 лет колонии строгого режима адвокату Сергею Крикуну, обвиняемому в покушении на убийство.

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