Пришел праздник Масленица! Будем все мы есть блины, Песни петь и ждать весны! Скоро зимушка пройдет, И тепло взамен придет! А пока что весь народ Дружно встанет в хоровод!🔥.
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Пришел праздник Масленица! Будем все мы есть блины, Песни петь и ждать весны! Скоро зимушка пройдет, И тепло взамен придет! А пока что весь народ Дружно встанет в хоровод!🔥.