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И опять банщик, но теперь Дмитрий – папарацци вычислили нового бойфренда Волочковой

И опять банщик, но теперь Дмитрий – папарацци вычислили нового бойфренда Волочковой

Не прошел еще и месяц после скандального завершения громкого курортного романа на Мальдивах экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и мало кому до того известного “жениха” банщика Сергея Кузнецова.

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