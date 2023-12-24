Пионеры дружины ГУО ´Средняя школа №10г.Бобруйска´ приняли участие в финале городского этапа Республиканской игры ´Пионерский квиз´Команда учреждения ´Шаг вперёд´ заняла I место!!!Желаем ПОБЕДЫ ребятам в областном этапе!!! .
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