Главное в тезисах: Тезис 1: На мощностях табачной фабрики «JTI Украина» в Полтавской области наладили выпуск боеприпасов для стрелкового оружия — об этом на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель российской делегации на венских переговорах Юлия Жданова.