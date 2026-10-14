Главное в тезисах: Тезис 1: На мощностях табачной фабрики «JTI Украина» в Полтавской области наладили выпуск боеприпасов для стрелкового оружия — об этом на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель российской делегации на венских переговорах Юлия Жданова.
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