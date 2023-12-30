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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае

У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае

Вингер «Манчестер Юнайтед» не смог совершить ни одного результативного действия за последние 23 игры в АПЛ, Лиге чемпионов или других турнирах.

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