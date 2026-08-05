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На Украине признали, что защита энергообъектов совершенно бессильна против «Искандеров»

На Украине признали, что защита энергообъектов совершенно бессильна против «Искандеров»

В мире не производится цемент, который поможет защитить украинскую энергетику от обстрелов. Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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