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Как выглядят туфли, олицетворяющие бывших девушек

Как выглядят туфли, олицетворяющие бывших девушек

Художник и дизайнер Себастьян Эррасурис (Sebastian Errazuriz) — настоящий человек мира. Он родился в Чили, вырос в Лондоне, учился в Вашингтоне, Эдинбурге и Сантьяго, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке.

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