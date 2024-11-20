НРД получил от Минфина 3,9 млрд рублей для выплаты купонов по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2032»Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, следует из сообщений ведомства.
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