Минфин разместил ОФЗ выпуска 26253 на 36,4 млрд рублей при спросе в 92,8 млрд рублейОбъем спроса на облигации федерального займа выпуска 26253 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 92,796 млрд.
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