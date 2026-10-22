БЕЛГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Тысячи сторонников объединения "Студенческий список", которое станет основным соперником правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на выборах 25 октября, пришли на завершающий митинг на площади Славия в центре Белграда.
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