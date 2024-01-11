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Рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5% - Путин

Рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5% - Путин

В ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока глава государства Владимир Путин заявил, что рост российской экономики по итогам прошлого года может быть выше ранее прогнозируемых 3,5%, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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