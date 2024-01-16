Веселые новости

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Комментарии
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Natalija Osminina
ЗАЧЕМ?? придумывать селюкам свой язык? В чем был смысл??
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18 час.
Александр Николаевич
Идентичность- главное свойство &quot;подросткового возраста&quot;. К примеру, подростки из разных городов навряд ли сегодня понимают друг друга во время тусовки...?
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3 час.
Natalija Osminina
Так зачем им надо было давать идентичность внутри СССР? А, ведь,  Москва буквально навязывала украинцам мойву со времен 20-х годов 20-го века. Вот спустя 100 лет видим результат  полной дебилизации. Кто до посоха мойвы  коснется - никогда не проснется.
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1 час.

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