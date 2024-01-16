Веселые новости

Идентичность- главное свойство "подросткового возраста". К примеру, подростки из разных городов навряд ли сегодня понимают друг друга во время тусовки...?

Natalija Osminina

Так зачем им надо было давать идентичность внутри СССР? А, ведь, Москва буквально навязывала украинцам мойву со времен 20-х годов 20-го века. Вот спустя 100 лет видим результат полной дебилизации. Кто до посоха мойвы коснется - никогда не проснется.