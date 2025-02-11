Сенатор Пушков: дело о покушении на Трампа может начаться не только в USAID

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что расследования, инициированные Дональдом Трампом, могут затронуть не только Агентство США по международному развитию (USAID), но и деятельность предыдущей администрации демократов.
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