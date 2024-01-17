Хуситы атаковали американское судно в Аденском заливе

Военный представитель движения хуситов в Йемене «Ансар Аллах» Яхья Сариа в среду, 17 января, заявил, что в Аденском заливе по американскому судну «Genco Picardy» был нанесен ракетный удар, – сообщает телеканал Al Masirah.
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