Норвежская принцесса сбежала из дворца

Подданные озабочены таким развитием событий. Принцесса Ингри, дочь кронпринца Хокона и его жены Метте-Марит,, съехала из дворца LEGION-MEDIAПодданные короля Норвегии Харальда V узнали неожиданную и немного смутившую их новость.