Норвежская принцесса сбежала из дворца

Подданные озабочены таким развитием событий. Принцесса Ингри, дочь кронпринца Хокона и его жены Метте-Марит,, съехала из дворца LEGION-MEDIAПодданные короля Норвегии Харальда V узнали неожиданную и немного смутившую их новость.
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