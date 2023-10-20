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Норвежская принцесса сбежала из дворца

Норвежская принцесса сбежала из дворца

Подданные озабочены таким развитием событий. Принцесса Ингри, дочь кронпринца Хокона и его жены Метте-Марит,, съехала из дворца LEGION-MEDIAПодданные короля Норвегии Харальда V узнали неожиданную и немного смутившую их новость.

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